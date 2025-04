Ilrestodelcarlino.it - Le tute rosse Cri per l’addio ad Alessandra

Anche la Croce Rossa questa mattina parteciperà ai funerali diStefani, la 49enne di Rondinara investita e uccisa da un camion in manovra giovedì mattina nei pressi di via della Repubblica a Scandiano vicino all’istituto scolastico Gobetti. Era originaria di Casola di Montefiorino, dove oggi è previsto l’ultimo addio. Alle 10.30 nella chiesa di Casola sarà celebrata la funzione religiosa. La salma sarà poi accompagnata nel locale cimitero.era una volontaria della Croce Rossa scandianese e una sportiva, storica capitana delle Valkyrie Highlanders Formigine Rugby. "Una delegazione della Cri di Scandiano – dice il presidente Tiziano Zagnoli – parteciperà al funerale con tre mezzi e i volontari in divisa. Stiamo inoltre raccogliendo fondi da devolvere alla famiglia e in particolare al figlio di dieci anni.