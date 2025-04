In Albania 40 clandestini E Cecilia Strada strilla

Albania riprova a prendere avvio. Ieri pomeriggio sono sbarcati sulle coste albanesi quaranta migranti, che poi sono stati portati nel centro di permanenza e di rimpatrio di Gjader, creato dal governo sulla base del protocollo di intesa con l'esecutivo di Tirana. La nave della marina militare Libra, utilizzata per il viaggio, è arrivata nel porto Shengjin nel pomeriggio. Le persone a bordo, di varie nazionalità, provenivano dal centro di permanenza di Restinco a Brindisi e da altri centri. Erano partiti ieri mattina. Si tratta di migranti tutti destinatari di decreti di espulsione. IL DECRETO Dopo che la nave è attraccata, i migranti sono stati fatti scendere e sono stati scortati fino al centro di Gjader, a pochi chilometri dal porto. Liberoquotidiano.it - In Albania 40 clandestini. E Cecilia Strada strilla Leggi su Liberoquotidiano.it Dopo lostop and go di questi mesi, tra decreti, ricorsi, appelli, polemiche, interlocuzioni con l'Unione europea e riscritture, l'operazioneriprova a prendere avvio. Ieri pomeriggio sono sbarcati sulle coste albanesi quaranta migranti, che poi sono stati portati nel centro di permanenza e di rimpatrio di Gjader, creato dal governo sulla base del protocollo di intesa con l'esecutivo di Tirana. La nave della marina militare Libra, utilizzata per il viaggio, è arrivata nel porto Shengjin nel pomeriggio. Le persone a bordo, di varie nazionalità, provenivano dal centro di permanenza di Restinco a Brindisi e da altri centri. Erano partiti ieri mattina. Si tratta di migranti tutti destinatari di decreti di espulsione. IL DECRETO Dopo che la nave è attraccata, i migranti sono stati fatti scendere e sono stati scortati fino al centro di Gjader, a pochi chilometri dal porto.

