Ilrestodelcarlino.it - Ascoli piange. Francesca: aveva 51 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra giovane vita ha lasciato la città dinel dolore e nella tristezza. Se ne è andata ieri a soli 51Giorgi, sorella della dirigente scolastica Silvia, e donna molto amata e apprezzata per la sua bontà e per la sua generosità. Se l’è portata via la malattia del secolo dopo che le cure sembravano aver avuto l’effetto desiderato, tanto da far sperare in un vero ‘miracolo’. E invece la situazione all’inizio del nuovo anno è di nuovo precipitata fino al tristissimo epilogo. Lavorava in una profumeria al centro commerciale Città delle Stelle. Diplomata alla ‘Scuola di restauro di tele’ a Firenze, non era sposata, maun compagno. Nonfigli, maben nove nipoti a cui era molto legata. Praticava la ginnastica dinamica militare con grande energia e si faceva voler bene per il suo sorriso coinvolgente.