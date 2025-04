Gli encomi e le lodi ai poliziotti

encomi e lodi per i poliziotti della Questura lodigiana. Sono andati all'ispettore Luca Ciotti, agli assistenti capo coordinatore Antonio Delicato, Francesco Iodice, all'assistente Rocco Viceconte, all'agente scelto Benito Pagano, della squadra mobile di lodi. Premiato anche il sostituto commissario Francesco Giovoni, della sottosezione della polstrada di Guardamiglio. Ha ricevuto un encomio, insieme all'agente Raffaele Boccia, in servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di lodi. Invece una lode è andata all'ispettore Edoardo Tasciotti della squadra mobile di lodi. Insignito anche l'ispettore Davide Di Carlo, con l'assistente capo Gianluca Agnusdei, che hanno ricevuto un encomio.

