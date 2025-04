Il Coro Ferretti in concerto al Duomo di Ancona

Ferretti di Ancona, accompagnata da Andrea Stacchietti all'organo e da Manfredi Rotondi al violoncello, si esibirà nel concerto "Christus factus est" domenica alle ore 21 nella suggestiva cornice del Duomo di San Ciriaco di Ancona, con ingresso libero, per celebrare la Domenica delle Palme con le esecuzioni delle più belle armonie sacre dei grandi compositori. Il cuore del concerto sarà la suggestiva Missa tempore Quadragesimae di Michael Haydn, opera in re minore scritta nel 1794 a Salisburgo. Si tratta di una Messa scritta per il tempo di Quaresima caratterizzata da una scrittura sobria e intensa, in linea con il raccoglimento liturgico del periodo. Tutti gli altri brani in programma si intrecciano e si dispongono attorno alla Messa, creando un percorso coerente e coinvolgente che accompagna l'ascoltatore in un viaggio musicale e spirituale attraverso le epoche.

Domenica delle Palme - il Coro Ferretti in concerto al Duomo di San Ciriaco

ANCONA – La splendida cornice del Duomo di San Ciriaco di Ancona ospiterà il tradizionale concerto in preparazione alla Settimana Santa del Coro Giovan Ferretti: Christus factus est - per coro, ...

