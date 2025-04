Ammazzata dall’ex parla il padre | Ilaria non sarebbe mai andata a casa di Mark Samson

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell’ex fidanzato Mark Samson. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trovò la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere. Ad esserne certo è il padre Flamur. "Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma. L’uomo ha incontrato i giornalisti nello studio del suo legale Giuseppe Sforza, a Terni la città dove vive, con la moglie Gezime e l’altro figlio Leon. E a precisa domanda, se per loro sono coinvolti anche altri, ha risposto "ci pensa chi sta indagando a chiarire tutto". padre, madre e fratello hanno però intanto respinto le scuse che Samson ha fatto arrivare loro dal carcere. "Non esistono. Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa" ha affermato Flamur Sula. Lanazione.it - Ammazzata dall’ex, parla il padre: "Ilaria non sarebbe mai andata a casa di Mark Samson" Leggi su Lanazione.it TERNISula nonmaidi sua volontà adell’ex fidanzato. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trovò la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere. Ad esserne certo è ilFlamur. "non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma. L’uomo ha incontrato i giornalisti nello studio del suo legale Giuseppe Sforza, a Terni la città dove vive, con la moglie Gezime e l’altro figlio Leon. E a precisa domanda, se per loro sono coinvolti anche altri, ha risposto "ci pensa chi sta indagando a chiarire tutto"., madre e fratello hanno però intanto respinto le scuse cheha fatto arrivare loro dal carcere. "Non esistono. Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa" ha affermato Flamur Sula.

