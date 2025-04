La Visitazione torna a casa Entro il giugno del 2026 sarà sull’altare maggiore

Visitazione del Pontormo si prepara a tornare finalmente a casa. Il capolavoro manierista, che da secoli troneggiava sull’altare maggiore della chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano, potrà fare ritorno nel luogo per cui fu concepito grazie all’avvio dei lavori di messa in sicurezza della chiesa che dovranno terminare a giugno 2026. Un traguardo atteso dalla comunità di Carmignano, che ha visto la propria chiesa simbolo chiusa per problemi strutturali e il suo tesoro artistico disperso tra sedi temporanee. "C’è la necessità e l’urgenza di riportare a casa la Visitazione, quindi il primo lotto riguarderà tutte le strutture portanti della chiesa", conferma Gabriele Nannetti, responsabile della Soprintendenza. Interventi mirati, che mirano a restituire alla comunità un bene architettonico e spirituale, e al tempo stesso creare le condizioni per il ritorno dell’opera nella sua collocazione originale. Lanazione.it - La Visitazione torna a casa. Entro il giugno del 2026 sarà sull’altare maggiore Leggi su Lanazione.it Dopo una lunga attesa, ladel Pontormo si prepara are finalmente a. Il capolavoro manierista, che da secoli troneggiavadella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano, potrà fare ritorno nel luogo per cui fu concepito grazie all’avvio dei lavori di messa in sicurezza della chiesa che dovranno terminare a. Un traguardo atteso dalla comunità di Carmignano, che ha visto la propria chiesa simbolo chiusa per problemi strutturali e il suo tesoro artistico disperso tra sedi temporanee. "C’è la necessità e l’urgenza di riportare ala, quindi il primo lotto riguarderà tutte le strutture portanti della chiesa", conferma Gabriele Nannetti, responsabile della Soprintendenza. Interventi mirati, che mirano a restituire alla comunità un bene architettonico e spirituale, e al tempo stesso creare le condizioni per il ritorno dell’opera nella sua collocazione originale.

La Visitazione torna a casa. Entro il giugno del 2026 sarà sull'altare maggiore. Dal governo 2,3 milioni per la messa in sicurezza della chiesa di San Michele: fra 14 mesi il Pontormo torna a casa. Il capolavoro pittorico di Pontormo ha una nuova "casa". La Regione stanzia mezzo milione di euro per far tornare prima possibile a Carmignano la "Visitazione" del Pontormo.

