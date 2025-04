La ricerca di partner Tajani vola in India

partner prioritari’ individuati dalla Farnesina, c’è l’India dove è volato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per rafforzare la relazione strategica con incontri bilaterali e appuntamenti economici e culturali. "Viviamo momenti difficili, con le guerre in Ucraina e Medio Oriente da una parte e i dazi Usa dall’altra. La nostra forte amicizia e la nostra partnership economica sono ancora più importanti ora che ci troviamo ad affrontare le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale americana", ha sottolineato il titolare della Farnesina, partecipando insieme alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, e ai ministri Indiani del Commercio e degli Esteri, Piyush Goyal e Subrahmanyam Jaishankar, al Forum imprenditoriale, scientifico e tecnologico Italia-India a Delhi. Quotidiano.net - La ricerca di partner. Tajani vola in India Leggi su Quotidiano.net Per cercare di disinnescare la minaccia dei dazi Usa – decretati, e poi sospesi – l’Italia guarda ai mercati esteri, puntando sulla crescita dell’export per sopravvivere alla tempesta commerciale le cui ricadute continuano a farsi sentire sui mercati. Tra i ‘prioritari’ individuati dalla Farnesina, c’è l’dove èto il ministro degli Esteri, Antonio, per rafforzare la relazione strategica con incontri bilaterali e appuntamenti economici e culturali. "Viviamo momenti difficili, con le guerre in Ucraina e Medio Oriente da una parte e i dazi Usa dall’altra. La nostra forte amicizia e la nostraship economica sono ancora più importanti ora che ci troviamo ad affrontare le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale americana", ha sottolineato il titolare della Farnesina, partecipando insieme alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, e ai ministrini del Commercio e degli Esteri, Piyush Goyal e Subrahmanyam Jaishankar, al Forum imprenditoriale, scientifico e tecnologico Italia-a Delhi.

Potrebbe interessarti anche:

Talete - al via la ricerca del partner privato : "Da sola non può sostenere gli investimenti"

Al via la ricerca del partner privato per Talete. Sono stati approvati dal presidente della Provincia e dai sindaci (rappresentanti di oltre il 70% della popolazione dell'Ato 1 – Vt) i documenti ...

La ricerca : ci vogliono almeno quattro anni per dimenticare l’ex partner

Uno studio della University of Illinois mostra come le persone che abbiamo amato conservino un posto speciale nel nostro cuore per parecchi tempo dopo la fine della relazione

Alla ricerca di un partner? Meglio avere accanto un uomo per amico

«Filtrare» i potenziali appuntamenti e chiedere una spiegazione al comportamento del genere maschile: ecco due dei vantaggi per una donna dell’avere un uomo per amico. Una tendenza che spopolerà in ...

La ricerca di partner. Tajani vola in India. Tajani vola in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri con al centro i dazi. Siria, Tajani vola a Damasco. L’incontro con il leader Al-Jolani. Non solo Libano: Tajani oggi a Berlino per il vertice sui Balcani occidentali nella Ue. Manovra, Tajani: siamo molto soddisfatti, convinti nostri partner | .it. Tajani oggi vola a Bruxelles: «La linea dell’Italia è chiara». Il Ppe lo difende: una garanzia. Ne parlano su altre fonti

() La ricerca di partner. Tajani vola in India - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Da una nota di ansa.it si apprende che:) Tajani: 'India partner prioritario contro i dazi' - "Il partenariato economico" tra Italia e India è ancora più importante ora, mentre affrontiamo le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale Usa". Come Italia, "crediamo che la ...

(Risulta da fonti di italpress.com che:) Tajani vola in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri con al centro i dazi - L’obiettivo primario dev’essere la tutela del nostro sistema produttivo e del nostro export” ha dichiarato Tajani. Il Ministro ribadirà quindi l’impegno dell’Italia a lavorare con i Partner europei e ...