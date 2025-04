Ilgiorno.it - Concerto al piano con i “Due Miroirs“

Sarà il “Duo“ dei pianisti Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero a concludere la stagione de “I concerti a Monza 2025“. Appuntamento domani alle 16.30, in Sala Maddalena. Il programma per dueforti proporrà musiche di Rachmaninov, Poulenc, Ravel. Metterà in luce le straordinarie qualità virtuosistiche del duo, acclamato in Italia e all’estero. Ingresso: 7 euro. Info e prenotazioni, scrivere all’indirizzo mail: [email protected]