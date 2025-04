Corsi Uefa di calcio I bambini giocano con gli eroi di Disney

Corsi Uefa di calcio nel fine settimana a Cernusco per bambine fra i 5 e gli 8 anni, in campo anche gli eroi Disney, a cominciare da Frozen. Ci sono ancora posti liberi per oggi. Alla base delle proposta della Federazione "un approccio giocoso e divertente". Si punta tutto su movimento, lavoro di squadra e immaginazione. Le sessioni di allenamento seguono le storie dei successi dei beniamini delle piccole. Per le calciatrici un tuffo in un modo fantastico, un’avventura e divertimento insieme a Elastigirl, Dash o Elsa e Olaf. Il programma "lavora sul calcio di base in chiave femminile con una proposta disegnata sulle necessità delle atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e la creatività". Appuntamento alle 10.30 alla palestra della scuola Martini. Bar.Cal. Ilgiorno.it - Corsi Uefa di calcio. I bambini giocano con gli eroi di Disney Leggi su Ilgiorno.it Playmakers,dinel fine settimana a Cernusco per bambine fra i 5 e gli 8 anni, in campo anche gli, a cominciare da Frozen. Ci sono ancora posti liberi per oggi. Alla base delle proposta della Federazione "un approccio giocoso e divertente". Si punta tutto su movimento, lavoro di squadra e immaginazione. Le sessioni di allenamento seguono le storie dei successi dei beniamini delle piccole. Per le calciatrici un tuffo in un modo fantastico, un’avventura e divertimento insieme a Elastigirl, Dash o Elsa e Olaf. Il programma "lavora suldi base in chiave femminile con una proposta disegnata sulle necessità delle atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e la creatività". Appuntamento alle 10.30 alla palestra della scuola Martini. Bar.Cal.

Potrebbe interessarti anche:

Erika Vikman : «Troppo sexy per l’EBU. Lucio Corsi? Per me è una superstar»

Sarà tra i protagonisti dell’Eurovision – dal 13 al 17 maggio a Basilea (Svizzera) – in rappresentazione della Finlandia: Erika Vikman – con il brano Ich Komme – non solo è già tra i favoriti della ...

Uefa - per l’Atalanta la sfida ai play off è contro il Bruges di De Keteleare

IL SORTEGGIO. Ecco l’esito del mini sorteggio di Nyon: i nerazzurri affronteranno la squadra belga. La Juventus pesca il Psv Eindhoven, per il Milan c’è invece il Feyenoord.

Lucio Corsi contro i talent : “Tutto troppo forzato - un artista non si costruisce in pochi mesi”

Lucio Corsi contro i talent show. Il cantante, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, è stato ospite di Gianluca Gazzoli […] Continua a leggere Lucio Corsi contro i talent: “Tutto ...

Corsi Uefa di calcio. I bambini giocano con gli eroi di Disney. Corso Grassroots Level E per il Calcio nella Scuola. A Vibo la preselezione del Corso Uefa C per allenatori di calcio. Vacanze scolastiche: corsi di calcio per bambini con la PSG Academy. I dubbi di un papà: Gli allenatori del settore giovanile devono essere patentati?. Modena, ecco Caliaro e Corsi per il settore giovanile. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia affaritaliani.it:) Lucio Corsi accusato di razzismo prima dell'Eurovision: "Parla di zingari che rubano bambini" - Lucio Corsi: il marionettista rom Rasid Nikolic critica ... dello stereotipo infondato secondo cui i Rom ruberebbero i bambini, un pregiudizio che ha avuto e continua ad avere conseguenze ...