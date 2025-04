Da chi sta per intascare il suo riscatto a chi deve affrontare una questione importante con se stesso L’oroscopo della settimana

deve preparare le carte giuste per la sua difesa. Ecco le previsioni delL'oroscopo della settimana di Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileSiete pronti a diventare api regine. Dal 18 cambia tutto. Entro fine giugno dovete aver scelto. C'è una bella novità nel vostro sguardo.Parola chiave della settimana: decidere.Toro20 aprile – 20 maggioPotrebbero esserci dei ritardi su una ristrutturazione o delle discussioni in casa su un acquisto immobiliare. Ma è in arrivo un futuro di nuovi equilibri.Parola chiave della settimana: armonia.Gemelli21 maggio – 21 giugnoÈ in arrivo una sferzata di energia, a partire dai nati a fine maggio che stavano per chiedersi se non fosse arrivato il momento di prendersi una pausa.Parola chiave della settimana: riaccensione.

