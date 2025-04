L’ammissione di Tonali | Avevo debiti fino a 500mila euro

Quotidiano.net - L’ammissione di Tonali: "Avevo debiti fino a 500mila euro" Leggi su Quotidiano.net MILANO"Ti carico un 5 k a te omaggio, che mi hai portato il cliente". L’organizzatore del presunto giro di scommesse clandestine, Tommaso De Giacomo, in una chat del 25 marzo 2023 agli atti dell’inchiesta (avviata a Torino e poi trasmessa a Milano) ringraziava il calciatore Nicolò Fagioli per aver procacciato "nuovi clienti". Aveva introdotto nel giro Raoul Bellanova e altri, poi "il buon Weston" McKennie. De Giacomo, in una chat con Fagioli, deride Bellanova per le perdite accumulate: "Ha preso 2-3 sberle di fila". E Fagioli: "Sto ridendo da solo (.) Qual è la mia percentuale? Devi caricarmi perché ti porto i clienti". In altre chat, il 14 novembre 2022, Fagioli informa De Giacomo di aver indirizzato il calciatore Nicolò Zaniolo (foto) alla piattaforma illecita ‘vipsport360’. De Giacomo, quindi, si complimenta: "Bravo, catturalo (.

