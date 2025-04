La galleria fotografica? E’ nella casa dell’artista

galleria o di un atelier, ma di una casa. Sì, un semplice appartamento, in via Cadorna 4. E sapete chi è l’artista che espone le sue opere? Il padrone di casa. Si tratta del fotografo anconetano Massimo Baldini che propone al pubblico "casa nostra. Housing in Italy", una cinquantina di scatti che esplorano il tema dell’abitazione privata e dell’abitare nel nostro paese. Baldini spiega che di ‘home gallery’ ne ha viste parecchie, "in giro per il mondo e anche in Italia. Io ho sempre amato i luoghi dove gli artisti vivono e lavorano, perché aiutano a capirne lo spirito creativo. Credo che le home gallery siano più interessanti delle gallerie tradizionali, spesso spazi un po’ freddi e a volte persino ostili, che tendono a intimorire le persone. Ilrestodelcarlino.it - La galleria fotografica?. E’ nella casa dell’artista Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ad Ancona oggi (ore 17) si inaugura un nuovo spazio espositivo, THEIA, e con esso la sua prima mostra. La particolarità è che non si tratta di unao di un atelier, ma di una. Sì, un semplice appartamento, in via Cadorna 4. E sapete chi è l’artista che espone le sue opere? Il padrone di. Si tratta del fotografo anconetano Massimo Baldini che propone al pubblico "nostra. Housing in Italy", una cinquantina di scatti che esplorano il tema dell’abitazione privata e dell’abitare nel nostro paese. Baldini spiega che di ‘home gallery’ ne ha viste parecchie, "in giro per il mondo e anche in Italia. Io ho sempre amato i luoghi dove gli artisti vivono e lavorano, perché aiutano a capirne lo spirito creativo. Credo che le home gallery siano più interessanti delle gallerie tradizionali, spesso spazi un po’ freddi e a volte persino ostili, che tendono a intimorire le persone.

Ad Ancona apre un nuovo spazio espositivo: THEIA Gallery, con la mostra inaugurale Casa nostra. Housing in Italy, fotografie di Massimo Baldini. Dal 12 aprile al 4 maggio. L'arte torna a casa: ad Ancona nasce THEIA Gallery, la nuova frontiera delle "home gallery".

