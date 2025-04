Lanazione.it - Tagli al Tpl. Natale attacca la Regione

"Non traspare alcuna volontà da parte della giunta Bucci di rimodulare il riparto delle risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale che penalizza enormemente l’ambito spezzino. Ilo delle percentuali riguardanti la nostra provincia comporterà un ammanco di 1,5 milioni in due anni, che rischia di avere pesanti ripercussioni su Atc Esercizio e sul servizio stesso. I sindacati sono stati letteralmente rimbalzati dall’assessore Scajola durante l’udienza con i capigruppo in consiglio regionale della scorsa settimana". Così afferma Davide, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico. "Una questione che mette in luce quanto impalpabile sia il peso del centrodestra spezzino all’interno delle dinamiche regionali. Non abbiamo visto il presidente della Provincia Peracchini, che sarebbe anche sindaco della Spezia, battere i pugni per ottenere un cambio.