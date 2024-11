Inter-news.it - Inter-Lipsia 1-0 al 45?: Dimarco velenoso! Inzaghi ne perde un altro

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San SiroVANTAGGIO – Partita molto combattuta a San Siro, con un’decisamente più in controllo del gioco e ilmaggiormente intento a pressare e a cercare di sfruttare la velocità di Openda. Dopo 4 minuti è Mehdi Taremi a creare la prima occasione della gara, quando cerca una conclusione da fuori che però Gulacsi controlla senza problemi. I nerazzurri ci provano a più riprese, rischiando poco o nulla nella prima parte di questi quarantacinque minuti. Poi, finalmente, il gol: minuto 27, punizione velenosa battuta da Federicodal lato destro dell’area, Stefan de Vrij prolunga di testa con una spizzata e trova la deviazione decisiva di Lukeba che manda nella sua porta il pallone dell’1-0.