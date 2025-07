Francesco Rocca | Tiziana Laureti prima Rettrice della Tuscia un segnale forte per il mondo accademico femminile

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso le sue congratulazioni alla professoressa Tiziana Laureti, recentemente eletta nuova Rettrice dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Laureti è la prima donna a ricoprire questo incarico dalla fondazione dell'ateneo, avvenuta nel 1979. "Congratulazioni alla Prof.ssa Tiziana Laureti, nuova Rettrice dell'Università degli Studi della Tuscia – Viterbo. La sua esperienza accademica e la sua conoscenza del territorio sono una garanzia per un Ateneo che è patrimonio della comunità", ha dichiarato Rocca, sottolineando come questa nomina rappresenti "un bel segnale per tutte le donne impegnate nel mondo accademico".

