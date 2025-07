ode a michael madsen una star che avrebbe potuto essere un muratore

Michael Madsen, una star dal talento cristallino che avrebbe potuto essere un umile muratore, si trasforma sul grande schermo in personaggi indimenticabili. La sua interpretazione di Budd, il penitente del Vecchio Testamento nel secondo capitolo di Kill Bill, rivela un carattere complesso e profondo, dimostrando come il vero talento possa nascere da origini umili. È in questi ruoli che si scopre la vera essenza dell’attore e il suo impatto duraturo nel cinema.

La parte centrale di un film ne rivela il carattere. Nell'epopea della vendetta americana in due parti Kill Bill, Michael Madsen arriva all'inizio del secondo film. Il Budd di Madsen, ex membro della squadra d'assalto Deadly Viper, vive in una roulotte in mezzo al deserto come un penitente del Vecchio Testamento. Suo fratello, il Bill di David Carradine, a capo della squadra di assassini della Deadly Viper ed ex marito dell' eroina della storia, la Beatrix Kiddo di Uma Thurman, fa visita a Budd nel deserto e gli dice che la vendetta sta per arrivare. È la scena più elegiaca dei due film. Budd si è reso un uomo ai margini, l'unico antagonista che porta il peso di ciò che ha fatto.