Paura a Roma incendio a distributore di benzina | forte esplosione in zona Prenestina

Un boato improvviso scuote Roma: un violento incendio esplode in zona Prenestina, scatenando un’imponente colonna di fumo e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La paura si diffonde tra i residenti mentre le autorità cercano di gestire questa emergenza. È un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle nostre strade. Restate aggiornati per scoprire come evolverà la situazione e quali misure vengono adottate.

(Adnkronos) – Una forte esplosione si è verificata a Roma in zona Prenestina ed è stata sentita in diverse zone della Capitale. Un distributore di benzina è andato a fuoco poco dopo le 8 e sul posto stanno andando i vigili del fuoco. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo. —[email protected] (Web . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: ucciso un dipendente 35enne. Caccia a due banditi alle porte di Roma - Un tragico evento ha scosso Ardea, alle porte di Roma, dove un dipendente di 35 anni è stato ucciso durante una rapina in un distributore di benzina.

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su X

Prima il furto di un'auto a un agente della polizia locale al distributore di benzina, poi la fuga investendo l'agente con le pattuglie della polizia di Stato sopraggiunte in supporto ormai alle costole e un inseguimento da film. Protagonista del rocambolesco colpo, Vai su Facebook

