paterlini cuore biancorosso guelfo srl nel basket pool

Certezze. Dopo aver incassato la fiducia del gruppo Una Hotels che resterà ancora un altro anno come main sponsor, la Pallacanestro Reggiana ottiene la prima conferma all’interno del Basket Pool, il prestigioso gruppo di aziende sostenitrici. Si tratta di ‘Guelfo Srl’, la società amministrata dall’ex presidente biancorosso Ivan Paterlini che si occupa della gestione del centro commerciale ‘Castel Guelfo Plaza Family Shopping’ situato a Castel Guelfo di Bologna. "La passione per Pallacanestro Reggiana ci porta ad essere prima tifosi che sponsor – ha dichiarato Paterlini, presidente dal 2010 al 2015 – per questo confermare il nostro sostegno alla società ci emoziona e riempie di orgoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it