Calciomercato Inter si è abbassato il prezzo di Frattesi | può partire per questa cifra

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il prezzo di Frattesi si è abbassato a 23,2 milioni di euro, aprendo nuove possibilità per il centrocampista. Con l’Atletico Madrid in prima linea, il futuro di Davide è più incerto che mai: tra una nuova sfida tattica e le sirene del mercato, il suo destino è tutto da scrivere. La questione resta aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi...

. Atletico Madrid in prima linea per il centrocampista. Il futuro di Davide Frattesi nel calciomercato Inter è un rebus, in bilico tra una nuova opportunità tattica e le forti sirene del mercato. Se da un lato il cambio di allenatore ha migliorato la sua posizione all’interno del club, dall’altro il suo nome è sul taccuino di importanti squadre europee, con una pista che porta direttamente in Spagna e che potrebbe avere sviluppi a breve. L’effetto Chivu: nuova vita da trequartista?. L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra rappresenta una potenziale svolta per Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si è abbassato il prezzo di Frattesi: può partire per questa cifra

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - calciomercato - abbassato

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

GDS - Il rifinanziamento del debito, abbassato di oltre 50 milioni di euro grazie ai flussi di cassa di questa stagione, consentirà all’Inter di pagare 13 milioni in meno di interessi dall’anno prossimo, passando da 29 a 16. Oaktree ha chiuso il nuovo finanziament Vai su Facebook

CaughtOffside – Inter, anche United e Tottenham su Frattesi: “Prezzo sceso da 50 mln a…”; Roma-Frattesi, telenovela senza fine. A giugno nuovo assalto all'Inter: il prezzo e le contropartite possibili; Milan, Conceicao a rischio esonero? I bookmaker hanno individuato il prossimo allenatore.

L'Inter sogna Ederson, Calhanoglu e Frattesi in uscita. Beukema viaggia spedito verso Napoli: serve un ultimo rilancio. Wesley-Roma, si può - L’Inter punta forte su Ederson dell’Atalanta, ma servono cessioni eccellenti: Calhanoglu (Galatasaray) e Frattesi (Atletico). Secondo eurosport.it

CaughtOffside – Inter, anche United e Tottenham su Frattesi: “Prezzo sceso da 50 mln a…” - le offerte per il centrocampista non mancano, l'Atletico è sulle sue tracce, ma non solo. Segnala fcinter1908.it