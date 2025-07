saloneSRI 2025 | il 18 e 19 novembre in Borsa Italiana per il decennale Gli ESG tornano alle origini con Show me the money

Il Salone SRI 2025 si prepara a festeggiare il suo decennale, tornando alle radici con un tema provocatorio ed essenziale: “SHOW ME THE MONEY”. L’evento, principale appuntamento europeo dedicato alla finanza sostenibile, si svolgerà il 18 e 19 novembre presso la Borsa Italiana a Milano. Un’occasione unica per esplorare come i principi ESG si traducano in risultati concreti e tangibili, dimostrando che la sostenibilità può davvero fare la differenza.

Il salone.SRI, principale evento europeo dedicato alla finanza sostenibile, celebra il suo decimo anniversario con un'edizione speciale, in programma il 18 e 19 novembre 2025 presso la Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte a Milano. Tema centrale di quest'anno: "SHOW ME THE MONEY", un richiamo diretto alla visione pragmatica originaria del modello ESG promosso dalle Nazioni Unite.

