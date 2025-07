Kate Middleton | Ho provato l’agopuntura per affrontare gli effetti della chemio L’esperto | Terapia efficace e oramai riconosciuta

Kate Middleton ha scelto di condividere il suo percorso di lotta contro il cancro, affrontando anche le sfide della chemio e sperimentando terapie innovative come l’agopuntura, riconosciuta ormai come un valido alleato. Tornata in pubblico con coraggio e determinazione, la principessa di Galles dimostra che anche nei momenti più difficili, la forza e la speranza possono prevalere. Un esempio di resilienza che ispira molti.

Kate Middleton è tornata in pubblico, raccontando la sua battaglia contro il cancro. “È come salire sulle montagne russe”, ha dichiarato la principessa di Galles che è tornata sotto i riflettori con una visita al centro oncologico dell’ospedale di Colchester, nell’Essex, segnando il suo primo impegno pubblico dopo la rinuncia alle corse di Ascot. Un’occasione importante non solo per la ripresa delle attività ufficiali, ma anche per condividere apertamente il percorso affrontato negli ultimi mesi, segnato dalla diagnosi di tumore e dalla successiva remissione annunciata lo scorso gennaio. Kate Middleton è apparsa in buona forma, sorridente e abbronzata, con un look casual composto da pantaloni, blazer e camicia in tonalità cioccolato, completato da scarpe da ginnastica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton: “Ho provato l’agopuntura per affrontare gli effetti della chemio”. L’esperto: “Terapia efficace e oramai riconosciuta”

