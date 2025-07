Roma esplosione in un distributore di benzina | VIDEO

Un fragore improvviso ha sconvolto questa mattina Roma, facendo tremare i quartieri della Capitale con un'esplosione al distributore di benzina di via dei Gordiani. La colonna di fumo scuro si erge minacciosa nel cielo, attirando l’attenzione e alimentando ansie e interrogativi tra i residenti. Un evento che ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Alle ore 8:25 di questa mattina, un fortissimo boato ha scosso la cittĂ di Roma, udito distintamente in numerosi quartieri della Capitale. Subito dopo l’esplosione, una colonna di fumo densa e scura si è sollevata per decine di metri, rendendosi visibile a grande distanza, proveniente dalla zona di via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. Secondo . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, esplosione in un distributore di benzina: VIDEO

