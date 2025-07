Brad Pitt si raccomanda con i giovani attori | Non fremete per i franchise finiscono presto

Brad Pitt si rivolge ai giovani attori con un messaggio di incoraggiamento e saggezza, mentre promuove il suo nuovo film e riflette sulle sfide di Hollywood. Durante il podcast “New Heights”, l’attore premio Oscar ha espresso ammirazione per i nuovi talenti emergenti, invitandoli a perseverare nonostante le pressioni crescenti del settore, che oggi sono più intense che mai. Un monito prezioso per chi sogna di conquistare il grande schermo: il vero successo richiede coraggio e resistenza.

Brad Pitt si è unito a Travis e Jason Kelce nel podcast "New Heights" durante il suo tour promozionale di "F1" e ha parlato del suo affetto e della sua preoccupazione per la prossima generazione di giovani attori. Il premio Oscar ha affermato di apprezzare l'ascesa dei nuovi talenti a Hollywood, sebbene non abbia nominato nessuna giovane star in particolare. Tuttavia, li incoraggia a non soccombere alle pressioni del settore che non esistevano quando Pitt è diventato una star, ovvero la necessità di unirsi a un franchise o di girare un film di supereroi. " Mi piace osservare cosa propone la nuova generazione ", ha detto Pitt.

"I giovani oggi si lasciano ingabbiare dall'idea di dover essere dentro un franchise o fare il supereroe. Io continuo a dirglielo: non fatelo. Non fatelo. Questi trend prima o poi finiranno." Queste le parole decise di Brad Pitt, che nel podcast New Heights ha voluto

