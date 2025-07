Debito Usa tassi d’interesse populismo economico | i dolori del giovane Powell

Nel cuore della tormenta economica americana, Jerome Powell si staglia come l’adulto nella stanza, affrontando le sfide di un sistema sotto pressione. A meno di un anno dalla fine del suo mandato, il presidente della Federal Reserve si trova al centro di un intreccio di tensioni tra tassi d’interesse, debito nazionale e le spinte populiste di Donald Trump. La fragile stabilità degli Stati Uniti è in bilico, e le decisioni di Powell potrebbero determinare il futuro del paese.

