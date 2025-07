Nuovi Helldivers stanno per raggiungere gli Hellpods

Preparati a un’inedita invasione: i nuovi Helldivers stanno per raggiungere gli Hellpods, portando l’azione su console Microsoft! Dopo il successo dello scorso anno, questa mossa sorprendente potrebbe segnare una svolta nella collaborazione tra Arrowhead Studios e Sony, ora indipendenti e pronti a conquistare nuovi orizzonti. La loro recente alleanza con Tencent apre scenari interessanti per il futuro. Resta con noi: l’avventura sta per cominciare!

Annunciato a sorpresa, uno dei titoli più di successo dell'anno scorso, pubblicato da PlayStation, è in arrivo sulla console di Microsoft. Questo evento unico potrebbe essere frutto del distaccamento dello sviluppatore, Arrowhead Studios, da Sony, poichè hanno deciso di produrre il prossimo titolo in autonomia. Anche se recentemente hanno venduto una piccola parte dell'azienda a Tencent, società di investimenti con molti interessi nel mondo videoludico. Helldivers è uno sparatutto in terza persona che si ispira al celebre film Starship troopers. Azione e atmosfera sopra le righe sono state la forza trainante di questo titolo, alimentando il fervore dei giocatori al servizio della Super Terra.

