L’America corre la Cina rincorre La battaglia delle stablecoin

L'America ci crede alle stablecoin. L'Europa un po' meno. Ci crede Jerome Powell, presidente della Federal Reserve e ci crede Donald Trump. Il quale non disdegna nemmeno un mercato su misura per le criptovalute, che con le stablecoin, monete virtuali ma ben ancorate alle valute sovrane, giova ricordarlo, hanno a che fare fino a un certo punto. Premessa. La supremazia del dollaro non è mai stata tanto in discussione come negli ultimi mesi, anche se non è ancora emerso con chiarezza un degno erede del biglietto verde. Anzi, come si dice in questi casi, probabilmente deve ancora nascere. Sta di fatto che il dollaro ha perso nel primo semestre oltre il 10,8% contro un paniere di sei principali valute (euro, yen, sterlina, dollaro canadese, corona svedese e franco svizzero).