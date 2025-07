Caldo record in Italia ultime 24 ore di fuoco | oggi il picco con 41 gradi Poi allerta nubifragi al Nord

Roma, 4 luglio 2025 – La canicola subtropicale sta per lasciare il passo a un’ondata di temporali e piogge torrenziali. Dopo aver registrato temperature record fino a 41°C nelle ultime 24 ore, le condizioni climatiche stanno per cambiare radicalmente. Oggi, molte città italiane continueranno a vivere giorni da fuoco, ma un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa è già in arrivo, promettendo un’improvvisa svolta atmosferica che porterà sollievo e cambiamenti significativi.

Roma, 4 luglio 2025 - La canicola subtropicale ha le ore contate: un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà un'importante svolta a livello emisferico con il ritorno di temporali e grandinate. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'imminente cambio delle condizioni del tempo; prima però ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte delle nostre città. Nel corso della giornata di oggi raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 41°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo record in Italia, ultime 24 ore di fuoco: oggi il picco con 41 gradi. Poi allerta nubifragi al Nord

In questa notizia si parla di: caldo - record - picco - nord

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud Soffocano i ghiacciai, temperature in aumento. Allerta in Spagna, potente anticiclone si abbatte sul Nord Europa. Oggi temporali previsti e allerta gialla su arco alpino, ma nel resto Vai su Facebook

L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud #CaldoRecord #OndataDiCaldo #PiccoDiCaldo #CaldoTorrido #MeteoEstremo #ClimaCaldo #Estate2023 #CaldoSullaPenisola #TemperatureElevate #Surriscaldamento Vai su X

Caldo record in Italia: blackout a Caserta, chiusa la Reggia. Malori per dodici operai dell’Ansaldo; L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud; Caldo record in Italia, ultime 24 ore di fuoco: oggi il picco con 41 gradi. Poi allerta nubifragi al Nord.

Caldo record in Italia, ultime 24 ore di fuoco: oggi il picco con 41 gradi. Poi allerta nubifragi al Nord - La canicola ha le ore contate: la svolta è in arrivo con il ritorno di temporali e grandinate. Da quotidiano.net

Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta | Oggi 20 città da bollino rosso: continuano ad alzarsi le temperature - (Di Alice D'Este) «Fa talmente caldo che ci hanno contattati per il ghiaccio perfino le piscine, per provare a mantenere fresca la temperatura dell’acqua». Si legge su informazione.it