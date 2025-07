Casalnuovo fermati con quasi 375mila euro in contanti | denunciati due cittadini libici

Un normale controllo si è trasformato in una scoperta sorprendente a Casalnuovo, dove i carabinieri hanno fermato due cittadini libici con quasi 375.000 euro in contanti. La brillante operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illecito e rafforza il senso di sicurezza nella comunità. Ma cosa nascondevano davvero quei soldi? La vicenda continua a riservare sviluppi intriganti.

Un ordinario posto di blocco si è trasformato in una significativa operazione per i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo. Durante un controllo alla circolazione nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due uomini di nazionalità libica, di 42 e 39 anni, entrambi regolarmente soggiornanti in Italia. Casalnuovo, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casalnuovo, fermati con quasi 375mila euro in contanti: denunciati due cittadini libici

In questa notizia si parla di: casalnuovo - fermati - quasi - 375mila

Casalnuovo, fermati con quasi 375mila euro in contanti: denunciati due cittadini libici; Casalnuovo, fermati con quasi 375mila euro in contanti: due uomini denunciati.

Casalnuovo, processo per estorsione e camorra: il testimone riappare - MSN - Chiamato a testimoniare come vittima di estorsione in un processo per camorra, non si è mai presentato in ... msn.com scrive

Casalnuovo. Tagliano i fili per isolare la banca, in tilt quasi mille telefoni - Il Mattino - Comunicazioni interrotte e circa 800 linee telefoniche in tilt a causa di una atto vandalico che ha interessato una vasta zona del principale corso Umberto, dove sono stati tranciati i ... Scrive ilmattino.it