DREAMS FACTORY |  Oliver Twist incontra Hansel e Gretel nell’opera steampunk firmata Hamon e Zako Suheb

DREAMS FACTORY  è il volume unico frutto della collaborazione tra due autori eccezionali: l'autore francese Jérôme Hamon ( Nils  ed Emma e Violette ) e il character designer e art director Suheb Zako ( Arcane). Il risultato è un graphic novel dal sapore cinematografico, in cui la suspense e l'azione frenetica accompagnano una toccante storia di legami familiari. Nella Londra del 1892, avvolta da un'atmosfera industriale opprimente e da un freddo glaciale, Indira si reca ogni giorno nelle miniere di carbone, come la maggior parte dei bambini del quartiere operaio in cui vive. Ma, quando il suo fratellino Eliott scompare, niente ha più importanza, se non ritrovarlo.