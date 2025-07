Disabili e concerti | Una Legge Live For All per un accesso equo al mondo degli spettacoli dal vivo Ecco le dieci proposte concrete presentate in Senato

In un mondo che merita di essere inclusivo, il progetto "Live For All" apre nuove strade per garantire un accesso equo ai concerti e agli spettacoli dal vivo. Presentato in Senato, il manifesto raccoglie dieci proposte concrete per abbattere le barriere, valorizzare i talenti e promuovere una cultura dello spettacolo più giusta e inclusiva. Scopriamole insieme e sosteniamo questa rivoluzione che può cambiare il volto dell’entertainment italiano.

In Senato, ieri giovedì 3 luglio, con una conferenza stampa il Comitato per i concerti accessibili e l'Associazione Al.Di.Qua.Artists (Alternative Disability Quality Artists) hanno illustrato un elenco di istanze "volte a realizzare un sistema dello spettacolo equo e paritario per le persone con disabilità nel pubblico e per i professionisti sul palco". Da qui nasce il manifesto Una Legge Live For All. In esame la proposta di legge n. 1536 in materia di partecipazione agli spettacoli dal vivo delle persone con disabilità, ferma ormai da mesi in Commissione Cultura alla Camera dei deputati. Sono stati presentati gli emendamenti ad hoc ispirati Una Legge Live For All.

