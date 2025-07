Borsa | Cina contiene il calo in Europa future in ribasso

Le borse asiatiche mostrano segnali misti mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata sugli sviluppi dei dazi tra Usa e Cina. Tokyo si mantiene stabile, Shanghai registra una leggera crescita, mentre Hong Kong arretra. In Europa, i future indicano un avvio debole, in attesa di novità che possano ridisegnare il panorama finanziario. La giornata si prospetta all’insegna della cautela, con Wall Street in pausa per il Giorno dell’Indipendenza. La scena è pronta a svelare le prossime mosse del mercato globale.

Gli investitori sono cauti in attesa degli sviluppi sui dazi con gli Usa, ma le Borse in Asia guardano oltre la minaccia di Trump. Tokyo si mantiene sulla parità, Shanghai sale dello 0,26%, Hong Kong cede lo 0,8 per cento. Intanto in Europa i future sono in calo e si immagina un avvio debole e una seduta di attesa, 'orfana' di Wall Street che festeggia il giorno dell' Indipendenza.

