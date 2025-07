Roma esplosione in una pompa di benzina in via Gordiani | panico in zona Centocelle

Una violenta esplosione in una pompa di benzina in via Gordiani ha scosso questa mattina Roma, provocando panico e un traffico interrotto in tutta la zona di Centocelle. Il boato, udito fino al centro città , ha generato paura tra i residenti e una colonna di fumo visibile da distanze notevoli. La causa dell’incidente è ancora da accertare, mentre le autorità sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il boato sentito fino al centro cittĂ . Traffico interrotto e paura tra i residenti. ROMA – Un’esplosione ha svegliato la zona di Centocelle stamattina intorno alle 8:15. Una pompa di benzina situata in via Gordiani è saltata in aria, provocando una densa colonna di fumo visibile da gran parte della cittĂ . L’eco del boato ha attraversato diversi quartieri, arrivando a farsi sentire perfino a piazza della Repubblica e in zona Gregorio VII, nei pressi del Vaticano. Molti cittadini hanno raccontato l’episodio sui social e condiviso foto della nube nera che ha oscurato il cielo. Leandro, un impiegato che lavora nelle vicinanze, ha detto: “Ero appena arrivato a lavoro, stavo sistemandomi al computer, quando un’esplosione fortissima ha fatto tremare le finestre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, esplosione in una pompa di benzina in via Gordiani: panico in zona Centocelle

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città . Vai su X

Forte esplosione a Roma: esplosa pompa di benzina a Villa De Santis; Roma, incendio ed esplosione in zona Centocelle: «A fuoco una pompa di benzina»; Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città .

Forte boato a Roma: esplosione a un distributore di benzina - Un forte boato è stato avvertito questa mattina in diversi quartieri di Roma: è stato causato da un incidente a un distributore di benzina in via dei Gordiani, nella zona del Prenestino. Riporta ilfattoquotidiano.it

Forte esplosione a Roma: esplosa pompa di benzina a Villa De Santis - Un enorme boato si è sentito poco dopo le 8 di questa mattina in tutta Roma. Scrive fanpage.it