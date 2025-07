Le regole della natura Per farle conoscere il parco nazionale delle Foreste casentinesi si affida allo youtuber Andrea Boscherini

Arezzo, 4 luglio 2025 – Le "regole" della natura prendono vita nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi grazie a Andrea Boscherini, noto youtuber, naturalista e collaboratore di GEO Rai3 e Zanichelli. Per preservare questo patrimonio unico e garantire un’esperienza autentica e rispettosa, è fondamentale che le sue norme siano conosciute e condivise da tutti. Sono già...

Arezzo, 4 luglio 2025 – , naturalista e collaboratore del programma GEO di Rai3 e della Zanichelli editore. Perché il Parco possa essere goduto appieno e svolga le missioni istituzionali che gli sono assegnate è necessario che le sue regole siano conosciute e condivise da chi lo visita e da chi lo abita. Sono già operative numerose modalità per assolvere a questa funzione: la segnaletica sul territorio, il sito istituzionale, le pagine sui nuovi strumenti di comunicazione on line.

