Atalanta Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah | prima offerta da 50 milioni

Il mercato estivo si infiamma con un'interessante suggestione di mercato: l'Atalanta potrebbe perdere Mateo Retegui, il suo capocannoniere, nel mirino dell’Arabia Saudita. L’Al Qadsiah di Khobar ha già presentato una prima offerta da 50 milioni di euro, destinata a crescere fino a 60 milioni. Un affare che potrebbe cambiare le sorti della Dea e aprire nuovi scenari per il futuro del bomber argentino naturalizzato italiano.

Bergamo, 4 luglio 2025 – Offerta araba da 50 milioni per Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’ultimo campionato, con 25 gol, è entrato nel mirino dell’ Al Qadsiah. La società calcistica saudita di Khobar nella notte avrebbe presentato una prima offerta da 50 milioni all’Atalanta. Prima offerta, con la possibilità di salire e arrivare anche a 60 milioni pur di avere il bomber argentino naturalizzato italiano dal 2022. Peraltro Retegui è anche nel mirino del Milan e di altri club europei. L’Atalanta per ora non intende cedere il suo cannoniere, non a 50 milioni, consapevole che le offerte potrebbero salire fino a 60. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah: prima offerta da 50 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - offerta - atalanta - retegui

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli si prepara a sfidare il Parma, ma nel frattempo emergono novità sul mercato. Dopo l'offerta di 35 milioni per Sudakov, lo Shakhtar ha risposto.

L'Atalanta potrebbe fiondarsi su Raspadori: secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe lui il prescelto dei bergamaschi qualora dovesse formalizzarsi la cessione di Retegui Per il suo bomber la Dea ha ricevuto un'offerta fra i 50 e i 60 milioni dagli arabi dell'Al Qa Vai su Facebook

#Calciomercato, #Atalanta: in arrivo un'offerta formale da 50/60 milioni dall'Al-Qadsiah per #Retegui (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

Atalanta, Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah: prima offerta da 50 milioni; Atalanta, maxi-offerta in arrivo per Retegui; Una squadra saudita piomba su Retegui e spaventa l’Atalanta: offerti 60 milioni di euro.

Atalanta, Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah: prima offerta da 50 milioni - Arabi pronti a rilanciare fino a 60 milioni per il capocannoniere dell’ultimo campionato di serie A. Da sport.quotidiano.net

Atalanta, Retegui in Al Qadsiah's sights: first offer of 50 million - Arabs ready to raise the bid up to 60 million for the top scorer of the last Serie A championship. sport.quotidiano.net scrive