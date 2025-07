Calciomercato Genoa Bohinen verso la Serie B! Il centrocampista sempre più vicino a trasferirsi al Venezia

Il calciomercato si infiamma e il Genoa si prepara a una svolta: Emil Bohinen, giovane talento norvegese, potrebbe infatti lasciare i rossoblù per approdare in Serie B, più precisamente al Venezia. Una mossa che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e potrebbe cambiare le sorti della squadra lagunare. Resta da vedere come questa decisione influenzerà il futuro di entrambe le società coinvolte.

Emil Bohinen è pronto a una nuova esperienza in Serie B. Il centrocampista norvegese del Genoa, classe 1999, sarebbe vicino al trasferimento al Venezia, deciso a rafforzare il proprio centrocampo con un profilo già rodato nel campionato cadetto. Lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, Bohinen verso la Serie B! Il centrocampista sempre più vicino a trasferirsi al Venezia

In questa notizia si parla di: genoa - bohinen - serie - centrocampista

Social: questo il post pubblicato da Emil Bohinen su Instagram Attraverso il proprio profilo Instagram il centrocampista giallazzurro Emil Bohinen ha salutato poche settimane fa il Frosinone per far ritorno al Genoa, società proprietaria del cartellino. Vai su Facebook

Bohinen, il “vichingo” del Frosinone all’arrembaggio della salvezza; Calciomercato live, tutte le mosse del Frosinone; I gol di Bohinen e Bianchi hanno spinto la Samp verso la retrocessione.

Genoa, ecco Bohinen: il centrocampista è arrivato in città. Domani visite e firma - Si tratta di Emil Bohinen, centrocampista norvegese classe '99 acquistato. Secondo tuttomercatoweb.com

Genoa, ufficiale l’arrivo di Bohinen dalla Salernitana - Il Genoa ha il suo nuovo centrocampista: Emil Bohinen è arrivato ieri sera a Genova e nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio, il calciatore norvegese ha svolto le visite mediche. Segnala gianlucadimarzio.com