Tour de France 2025 | tutti gli italiani in gara Pochi ma buoni? Ganna e Milan puntano alle tappe zero chance per la classifica

Manca ormai poco alla partenza dell'edizione numero 112 del Tour de France. La corsa a tappe francese si aprirà infatti sabato 5 luglio con la prima tappa che partirà da Lilla. Saranno 23 le squadre presenti alla Grande Boucle, con 184 corridori pronti alle insidie delle ventuno tappe che la corsa propone. Solo undici invece gli italiani al via, di certo pochi ma sicuramente da non sottovalutare. Tra gli azzurri, nessuno punterà alla classifica generale, ma le pedine per giocarsi alcune vittorie di tappa sono di primissimo livello. Su tutti, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che potrà dire la sua non solo sulle due cronometro individuali, ma anche su diverse tappe movimentate.