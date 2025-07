Roma Prenestino esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna forte boato e colonna di fumo alta 200 metri - VIDEO

Un boato devastante ha scosso Roma Prenestino venerdì mattina, alle 8:00, provocando un’esplosione nel distributore di benzina di Villa de Sanctis. La forte detonazione, dovuta al distacco di una pompa dalla cisterna, ha generato una colonna di fumo alta 200 metri, visibile in tutta la capitale. L’incendio ha reso l’aria irrespirabile, lasciando la città sotto shock. Un evento che ha messo in allarme l’intera comunità romana.

Fortissima esplosione avvertita in tutta la capitale subito dopo le 8, poi finita in un incendio a una pompa di benzina nel quartiere di Prenestino. Aria irrespirabile nella zona, fumo e cenere su tutta Roma Forte esplosione subito dopo le 08.00 di venerdì 4 luglio a Roma, nel quartiere Prene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma Prenestino, esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna, forte boato e colonna di fumo alta 200 metri - VIDEO

