Criminalità violenza e alcol ai minori | la Polizia intensifica i controlli

In un contesto in cui la sicurezza dei nostri giovani è una priorità, la polizia di Avellino ha intensificato i controlli contro criminalità, violenza e consumo illegale di alcol tra i minori. Con 13 avvisi orali e 24 fogli di via obbligatori, le forze dell’ordine dimostrano il loro impegno nel tutela delle nuove generazioni. Un’azione decisa, che mira a creare un ambiente più sicuro e consapevole per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel mese di giugno la Questura di Avellino ha intensificato l'azione di contrasto alla criminalità e alla somministrazione illegale di alcolici ai minorenni, portando a numerosi provvedimenti amministrativi e penali. L'intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza urbana voluto dal Questore. Sono 13 gli avvisi orali emessi e 24 i fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti con precedenti per furti, spaccio, raccolta abusiva di rifiuti e atti osceni. Particolare attenzione è stata dedicata alla lotta alla violenza di genere, con 5 ammonimenti per violenza domestica e 4 per atti persecutori, emessi anche su richiesta delle vittime.

In questa notizia si parla di: criminalità - violenza - alcol - minori

