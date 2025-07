Osimhen Juve Comolli non molla la presa | nuovi contatti con il nigeriano a che punto siamo per l’arrivo del centravanti

Il futuro di Victor Osimhen in bilico tra sogno e realtà: la Juventus, con l’instancabile Comolli, non molla la presa e continua a esplorare ogni possibilità per portare il centravanti del Napoli in bianconero. I contatti si intensificano, ma le sfide sono molte, tra costi elevati e complicazioni di mercato. Resta da capire se questa trattativa decollerà davvero o resterà un’altra pagina di calciomercato da scrivere.

di proprietà del Napoli. Il calciomercato Juve continua a monitorare attentamente la situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ma il trasferimento del centravanti nigeriano resta una sfida complicata a causa dei costi elevati legati all’operazione. Com riferito dalla Gazzetta dello Sport la Juve è decisa a rinforzare il proprio attacco e Osimhen è uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza bianconera, ma la trattativa non è semplice. La clausola da 75 milioni e lo stipendio alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Comolli non molla la presa: nuovi contatti con il nigeriano, a che punto siamo per l’arrivo del centravanti

In questa notizia si parla di: osimhen - juve - comolli - molla

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Juve scatenata: dopo David, è caccia a Osimhen ? Inserito il primo tassello (David, che venerdì sarà a Torino), Comolli non molla la stella Victor Osimhen (Napoli). I dirigenti juventini non abbandonano infatti l’ambizioso tavolo del nigeriano ex Napoli, da Vai su Facebook

La #Juventus non molla la pista Victor #Osimhen: secondo Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni saranno fatti nuovi tentativi per l'attaccante nigeriano L'alternativa è Emanuel #Emegha, attaccante classe 2003 dello Strasburgo, che Damien Comolli cono Vai su X

Quote Osimhen Juve: il nigeriano obiettivo numero uno di Comolli; Bivio Juve: il Psg rallenta Kolo, Comolli insiste per Osimhen; Gazzetta - La Juve non molla Osimhen e pensa alle cessioni.

Juve, tutto su Osimhen. Roma in salsa inglese - I bianconeri vogliono completare l’attacco, la clausola vale fino a metà luglio. Da msn.com

Gazzetta - La Juve non molla Osimhen e pensa alle cessioni - Come riferisce Gazzetta, Comolli in questa fase continua a lavorare su più tavoli e non abbandona la pista Victor Osimhen, che in tempi non sospetti aveva dato la ... Riporta tuttojuve.com