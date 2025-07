Perdono per 31 reti di scarto | non è successo in un videogioco la cronaca

Nel mondo del calcio, la perfezione è un miraggio e ogni partita riserva sorprese inaspettate. Tuttavia, ci sono momenti in cui errori clamorosi e scarti sorprendenti dimostrano quanto lo sport sia imprevedibile, anche ai livelli più alti. Dalle partite ufficiali ai tornei mondiali, spesso ci si imbatte in episodi che lasciano il pubblico senza parole, ricordandoci che nel calcio, tutto può succedere. E queste storie restano impresse nella memoria degli appassionati, testimoniando la magia di uno sport che sa sorprendere sempre.

Questa partita sembra giocata da un paio di squadre dell'oratorio a vedere il punteggio. Invece, fu un match ufficiale! Il calcio internazionale dovrebbe essere la massima espressione della competitività, un tipo di sport dove tutto può succedere e dove anche il minimo errore può stravolgere il risultato. Non sempre però le cose sono andate così e, sia ai mondiali FIFA che nelle qualificazioni per i tornei ufficiali, è successo che delle squadre siano state "strapazzate" senza pietà. Tra le tante partite con risultati degni del tennis più che del calcio ne troviamo una giocata nell'11 aprile 2001, valevole per la Coppa del Mondo 2002 in Corea e Giappone, quello stesso mondiale che per noi azzurri venne deciso da un certo Buon Moreno.