Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti

Un’esplosione devastante al Prenestino scuote Roma: un deposito di gas e carburante si incendia, generando un forte boato e una colonna di fumo nero che si alza nel cielo. Diversi feriti e ustionati sono stati soccorsi sul posto. L’incidente è stato causato dal distacco di una pompa di una cisterna dell’impianto di distribuzione, testimonianza di quanto la sicurezza sia fondamentale per prevenire tragedie simili.

Lo scoppio è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti

