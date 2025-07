Calhanoglu interrotti i contatti! L’Inter ha fatto la sua richiesta – TS

La saga di Calhanoglu tra l’Inter e il suo entourage si fa sempre più complessa, con i contatti interrotti dopo le recenti tensioni pubbliche tra Lautaro Martinez e Marotta. La società nerazzurra ha già valutato un possibile addio del turco, alimentando un clima di incertezza che ricorda una partita senza azioni decisive. Mentre le parti restano in attesa di un segnale, il futuro di Calhanoglu nell’Inter resta appeso a un filo fino a...

Dopo le tensioni interne rese pubbliche da Lautaro Martinez e Marotta, i contatti tra Inter e l'entourage di Calhanoglu si sono interrotti. L'Inter ha fatto la sua valutazione per l'eventuale addio del turco. TENSIONE – La "telenovela Calhanoglu " prosegue senza colpi di scena, come una partita bloccata in cui nessuna delle due squadre osa attaccare. L'Inter da una parte e l'entourage del giocatore dall'altra, in attesa che qualcuno apra il gioco. Dopo alcune tensioni interne e l'uscita pubblica di Lautaro e Marotta, i contatti tra il club nerazzurro e l'agente del giocatore si sono interrotti.

