Intelligenza Artificiale un nuovo Rinascimento? Evento del Sole 24 Ore a Roma | i rischi e le opportunità

Solo poche imprese italiane utilizzano le potenzialità offerte dall’e la vera sfida è fare in modo di adattarla ai diversi settori per utilizzare appieno i benefici di questa nuova tecnologia ma senza dimenticare, attraverso un dialogo tra diverse competenze, le ricadute in termini etici e sociali. E’ il messaggio che arriva dall’: il” realizzato da Il24 Ore e Radio24, in collaborazione con Associazione IMQ e Gruppo IMQ. L’incontro ha messo in luce il ruolo strategico dell’nel guidare le trasformazioni economiche e sociali, con un’attenzione particolare a fiducia, regolamentazione e formazione interdisciplinare. Nel suo intervento di apertura Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE e Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi ha affermato: “Purtroppo se guardiamo i numeri solo una percentuale residuale delle nostre imprese ha adottato l’IA in maniera rilevante.