Ictus cerebrale, in 8 ospedali toscani raggiunti standard di eccellenza mondiale

PISTOIA –, in 8si raggiungonodi: sono il Santo Stefano di Prato, San Giuseppe di Empoli, Santa Maria Nuova, Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio di Firenze, San Jacopo di Pistoia, Santi Cosma e Damiano di Pescia e l’ospedale del Mugello, oltre all’Aou di Careggi.Le strutture hanno ricevuto l’importante riconoscimento a carattere internazionale è stato rilasciato dalla Eso-Angels, l’ente certificatore che ha monitorato tutte le fasi (da quella pre-era fino al ricovero, al follow up e alla riabilitazione) del percorso assistenziale, ed è la prima volta che gli 8 centri raggiungono, nel primo trimestre di quest’anno, lo stesso identico risultato. Il riconoscimento è destinato alle strutture che nel mondo sono dotate di percorsi specifici e ottimizzati: dall’arrivo in pronto soccorso al trattamento fino alla fase post-acuta.