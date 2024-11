Quotidiano.net - Gli scenari dopo il no di Banco Bpm a Unicredit e la partita a scacchi di Orcel

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 novembre 2024 –Bpm rispedisce al mittente l’offerta di scambio lanciata da. La prima reazione di Piazza Meda, che in mattinata si è riunita in un consiglio di amministrazione già programmato ma senza l’Ops all’ordine del giorno, è una sonora bocciatura all’operazione. Certo,Bpm si esprimerà formalmente sull’offerta di scambio annunciata dacon le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, ma intanto definisce l’offerta inadeguata e priva di valore reale per gli azionisti. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna sottolinea in particolare come il premio offerto da, pari allo 0,5% rispetto al prezzo ufficiale del titolo del 22 novembre, sia inusuale per operazioni di questa portata.Bpm ritiene di avere prospettive di crescita autonome significative, rafforzate dal proprio piano industriale e dalle recenti operazioni strategiche, tra cui l’Opa su Anima e l’acquisizione di una quota di Mps.