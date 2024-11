Quifinanza.it - Decreto flussi 2025, oggi il voto alla Camera: le novità contenute nel testo

Ilspinto dal governo Meloni è giunto infineper ildi fiducia, con l’appuntamento per la conversione delin disegno di legge fissato permartedì 26 novembre alle 16:00.Il-legge n. 145/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione deimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2024.Ilmodifica la materia deimigratori, sia per quanto riguarda l’ingresso dei lavoratori stranieri sia per quanto concerne l’azione delle Ong, i trasferimenti di chi entra in Italia illegalmente e le competenze dei tribunali in materia di respingimenti.