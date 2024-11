Davidemaggio.it - Crossover tra X Factor e Un Posto al Sole: cameo di Giorgia nella soap

La macchina di Xsi muove in quel di Napoli, dove giovedì 5 dicembre andrà in scena la finale del talent show di Sky Uno, eccezionalmente on the road. Una prima volta assoluta che passerà per Unal.Vi domanderete: “Cosa c’entra laRai con lo show Sky?”. Siamo in grado di confermarvi che due settimane fa la conduttrice di X, ha debuttato sul set di Unalper unche sarà trasmesso in una delle prossime puntate della storica serie ambientata a Napoli e in onda dal lunedì al venerdì alle 20.55 su Rai 3.E’ in zona Largo Sermoneta, non troppo distante da quella Piazza del Plebiscito che il 5 dicembre ospiterà la finale di X, che la cantante è stata protagonista di un curioso ciak sul set di Unal.Per il momento tutto tace sultra i due format, che ricordiamo sono entrambi prodotti da Fremantle.