Calciomercato.it - Aston Villa-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista della sfida di Champions League in casa dei ‘ns’Vigilia di Champions League per la, che dopo l’allenamento di rifinitura alla Continassa ha raggiunto Birmingham per la sfida nella tana dell’– Calciomercato.itancora in emergenza totale dopo il match di campionato con il Milan e con soltanto 14 giocatori di movimento disponibili per la gara in terra inglese. All’appello rispetto alla partita del Meazza manca anche McKennie, fermato da un affaticamento. Non recupera neanche Vlahovic in attacco, con Weah favorito per giostrare da falso nueve., in vista dell’incrocio con l’, è intervenuto come di consueto in.In aggiornamentoL'articolo, ladiproviene da CalcioMercato.