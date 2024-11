Iltempo.it - "Una scusa, serve rispetto": Bernardini de Pace non si tiene sul patriarcato

Che ci siano manifestazioni contro la violenza sulle donne "è sacrosanto", ma che le stesse vengano sfruttate dai collettivi per gettare fango sulla maggioranza, no. Questo è stato il tema che Paolo Del Debbio ha lanciato sul tavolo del dibattito a 4 di sera, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Sabato, davanti al ministero dell'Istruzione, una foto del ministro Giuseppe Valditara è stata bruciata poco prima dell'inizio del corteo nazionale contro la violenza di genere organizzato dal movimento “Non Una di Meno”. "Prima di raggiungere la piazza contro la violenza di genere bruciamo il ministro Valditara”, ha scritto il movimento femminista "Aracne" in una storia pubblicata su Instagram. Ospite in studio, Annamariadenon si è trattenuta: "Io le vedo tutte solo e soltanto manifestazioni contro il governo perché, se fossero sentite, non si farebbe un gesto di violenza seppur simbolico".